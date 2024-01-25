Elinde masumların kanı var

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Tahir Ali, Başbakan Rishi Sunak’ı elinde masum sivillerin kanı olmakla suçladı. Sunak, parlamentoda düzenlenen haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Sunak’a, “Dün akşam Muhafazakar Parti milletvekilleri kendi aralarında kavga ederken halk ITV’de yayımlanan Gazze’de beyaz bayrakla yürüyen silahsız kişilerin İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğü görüntüleri izledi. Bu bir savaş suçu değil midir?” diye sordu. Sunak, “Uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiği ve sivillerin korunması gerektiğini açıkça söyledik. Bu konuyu (İsrail) Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da söyledim. Dışişleri Bakanı da bu hafta bölgeye giderek bunu dile getirecek” ifadelerini kullandı. İşçi Partisi milletvekili Tahir Ali de “Başbakan, İsrail’in uluslararası hukuka saygı gösterdiğine olan güvenini cesurca ifade ediyor mu? Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvuru sayesinde tüm dünyanın İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarının boyutu görmesiyle birlikte Başbakanın elinde binlerce masum insanın kanının olduğunu kabul etmesinin, acil ateşkes çağrısı yapmasının ve İsrail’e silah satışlarını durdurmasının zamanı gelmedi mi?” diye sordu.