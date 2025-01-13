"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

"Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek"

13 Ocak 2025, Pazartesi 12:24
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, rejimin devrilmesiyle ülkeye dönüşlerin hızlanacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek." dedi.

Youtube platformunda içerik üreticisi olan Joe HaTTab'a konuşan Şara, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda bırakılan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi.

Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca kontrolünü sağladıkları bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, bilakis buralara yaşamak için daha çok insanın geldiğini vurgulayan Şara, şimdiyse toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz şekilde yaşamayı sürdürdüğünü belirtti.

Şara, ülkeye dönüşlerin artacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak." ifadesini kullandı.

"Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz"

Devrik rejimin, ülkedeki kurumları halk üzerindeki baskı ve otoritesini güçlendirmek için kullandığını söyleyen Şara, rejimin, halkı düşmanlaştırdığını, bütün kurumların halkı cendereye almak için örgütlediğini, kitleleri kendine hizmet edecek şekilde yönlendirdiğini ve işkence ya da öldürme gibi yönetmelere başvurduğunu aktardı.

Şara, ülkenin yeniden inşası ve kalkınma sürecinde adalet ilkesini esas alacaklarını ifade ederek, liderliğin ne zaman ilerleyeceğini, ne zaman duracağını ve nerede durduğunu bilmek olduğunu belirtti.

"Devlet zayıfsa o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz." diye konuşan Şara, bu süreçte, kamu kurumları, yasamayla yürütme organları ve diğer farklı sektörler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplumdaki mevcut sorunları çözmenin zaman alacağını ancak istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bunun üstesinden gelinebileceğini aktaran Şara, "Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz." dedi.

Şara, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunun üstesinden geldiğini belirterek, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık." ifadesini kullandı.

"Suriye'de toplumsal mutabakat var"

Toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını ifade eden Şara, "Suriye'de toplumsal mutabakat var. Suriye'de bunun sayesinde ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek." diye konuştu.

​​​​​​​Şara, rejimin çökmesiyle devrimin tamamlandığını, bu nedenle devrimci aklın yerini devlet aklının almasının zamanının geldiğini belirtti.

Amaçlarını "intikamsız zafer" olarak tanımlayan Şara, af politikasını olumlu bulduğunu ve rejimin devrilmesinin ardından safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını aktardı.

Şara, "Bulunduğu taraf için 'U dönüşü yapanlar' lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, 'onlar gelecek sizi kesip denize atacak' diyorlardı." ifadesini kullandı.

Öta yandan Şara, bazı istisnaların da mevcut olduğunu belirterek, "Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapanlara, varil bombası atanlara ve katliam yapanlara af yok." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek"

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı - Soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı var!

    ABD-Los Angeles'taki büyük afette ölü sayısı 24'e yükseldi

    Yazarlarımız okuyucularıyla buluştu

    67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

    Patates çiftçinin canını yakıyor

    Sorularımızın cevapları Risale-i Nur’da

    Kamu emekçileri iş bırakıyor

    İsrail destekçileri boykotlarla sarsıldı

    Fransa'da iki tramvay çarpıştı: 30 kişi yaralandı

    Trump'ın açıklamalarının ardından Danimarka'da Grönland alarmı!

    Hamas: Ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

    Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama oldu: 15 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Gazze’de aralıksız süren katliam var

    Selimiye Camii 1 milyon ziyaretçi ağırladı

    Hafta boyunca yağmur bekleniyor

    Gerçek ölüm sayısı daha fazla

    'Sigorta prim borcu olanlar muayene olamıyor'

    Türkiye’de artık kuvvetler ayrılığı yok

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Güle güle Sabriye Abla…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arzın bu yangın ve fırtınaları...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Emsâlsiz sabır, tahammül…
    İsmail TEZER

    İki soru, iki cevap (1)
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Toplantısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Milletin bekası şahsa bağlı olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Eyvah! Şimdi de “Aile Yılı”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir günahta veya bir sevapta birleşmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.