"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

06 Haziran 2020, Cumartesi 18:01
Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 993 artarak 30 bin 514'e yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 31 artışla 1801'e, iyileşenlerin sayısının da 464 artışla 9 bin 907'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

Bu arada başkent Cakarta dahil birçok bölgede tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

Hükümet, planlanan kademeli geçişlerle ağustos başında, ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesini bekliyor.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.