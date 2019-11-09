Endonezya'da Mevlit Kandili kutlandı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda ‘’Majelis Rasulullah’’ sivil toplum kuruluşunun organize ettiği programa katılan binlerce Müslüman, Mevlit Kandilini dualarla idrak etti. Sabah namazı sonrasında alanda toplanmaya başlayan kalabalık, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, salavatlar ve dualar okudu. Programı organize eden Deni Hardiansyah yaptığı konuşmada, Müslüman olarak doğumundan vefatına her zaman için Hazreti Muhammed'in yaşamını örnek almanın önemini vurguladı. AA

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