Endonezya'daki sağlıkçılar uyardı: Ramazan seyahatleri virüsü yayabilir

Endonezya'daki sağlık uzmanları her sene Ramazan ayını geçirmek için memleketlerine giden Müslüman vatandaşların koronavirüs salgınını daha da hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

267 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık dördüncü nüfusuna sahip ülkesinde geçen sene yaklaşık 20 milyon kişi Ramazan ayı dolayısıyla memleketlerine gitmişti.

Gelişme üzerine bir açıklama yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bu durumun büyük risk taşıdığını belirterek Ramazan ayında seyahat etmeyi yasaklamak yerine, şehirler arası otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarına çok daha sıkı kurallar getirmeyi düşündüğünü belirtti. Widodo, kesin bir seyahat yasağına karşı olduğunu, zira hükümet olarak bazı ekonomik dengeleri de düşünmek zorunda olduklarını ifade etti.

Araştırma görevlisi Pandu Riono ülkede Endonezyaca "mudik" adı verilen ramazan ayı seyahatleri yapıldığı taktirde mayıs ayı içerisinde ülkede 750 bin kişinin Covid 19'a yakalanabileceğini açıkladı. Ülkede sadece başkent Jakarta'da 30 milyon kişinin şehir içerisinde ya da yakınlarında akrabalarının yanına giderek ülkede gelenek olan Ramazan seyahati yapması bekleniyor.