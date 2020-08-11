Endonezya'dan 'aşı' açıklaması

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.

Widodo, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla duyurduğu ve Endonezya'ya ait ilaç şirketi Bio Farma ile geliştirilen COVID-19 aşı adayının klinik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Söz konusu aşının 3'üncü aşama denemelerinin 6 ayda tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Widodo, bu kapsamda, gelecek yıl ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçebileceğini ifade etti. Widodo, ilk etapta 100 milyon doz üretilmesi planlanan aşının daha sonra üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

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