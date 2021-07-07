Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı. Füzeli saldırı SİHA'larla gerçekleştirildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 303

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.