Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." dedi.

"Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz. Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" açıklamasında bulundu.

Kosova'da FETÖ'yle mücadele konusuna değinen Erdoğan, "Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliği konusunda da "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz." şeklinde konuştu.