Erkekleri öldürdü, kadınları göçe zorladı

İsrail askerlerinin, Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi muhitindeki Filistinlilerin üzerine köpek saldığı, erkekleri öldürdüğü, kadınları ise güneye göçe zorladığı belirtildi.

Sosyal medyada, bir çocuğu kucağında diğer ikisi yanında Gazze kentinden güneye doğru yürüyerek gitmeye çalışan bir kadının videosu yer aldı. Kadın videoda, Şifa Hastanesi çevresindeki evinden İsrail güçleri tarafından zorla çıkarıldıklarını anlattı. Kadın, askerlerin tanklarla gelerek evi bastıklarını, evden çıkmalarını istediklerini, üzerlerine köpek saldıklarını, amcası ile eşinin dedesini öldürdüklerini ifade etti. Filistinli kadın, Şifa Hastanesi çevresinin askerlerin öldürdüğü cesetlerle dolu olduğunu söyledi. Gözyaşları içindeki kadın, “Bizim suçumuz ne? Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu. Bu arada, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Gazze’de kadınların çektikleri zorluklara işaret ederek, “Gazze’de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var.” açıklamasında bulundu.

AA

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