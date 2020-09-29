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29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Ermenistan'ın Türkiye açıklamaları provokasyon içeriyor

29 Eylül 2020, Salı 20:42
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor. Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor." dedi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılar sonucu Dağlık Karabağ’da artan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ’daki durumun gergin olduğunu belirten Aliyev, Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’ın yerleşim birimlerine saldırı düzenlediğini hatırlattı. 

Ermenistan’ın saldırılarında Azerbaycanlı asker ve sivillerin öldürüldüğüne dikkati çeken Aliyev, "Saldırgan ülkeye kendi halkımızı ve topraklarımızı korumak için gerekli yanıtı vermek zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

Çatışmaların devam ettiğine işaret eden Aliyev, Azerbaycan ordusunun bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardığını ve farklı yönlerdeki stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirdiğini aktardı.

"Türkiye, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor"

Türkiye’nin Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalardaki rolünü değerlendiren Aliyev, "Türkiye’nin rolü bölgedeki durumu stabilize etmeye yöneliktir. Türkiye, kardeş ülkemiz ve müttefikimizdir. Çatışmaların başladığı anda, Türkiye, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve diğer yöneticiler seviyesinde Azerbaycan’a ve uluslararası hukuka yönelik destek verdi. Çünkü, Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi.

"Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor." diyen Aliyev, Türk yönetimi ve halkına bundan dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin çatışmalarda yer almadığını vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Bunlar yalan haberdir. Türkiye’nin çatışmalarda yer aldığına dair herhangi bir kanıt yok ve buna ihtiyaç duyulmuyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını ve halkını savunmak için yeteri şekilde hazırlıklıdır."

Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 uçağını vurduğuna dair iddiaları da yalanlayan Aliyev, "Bu konudaki haberler hiçbir şekilde doğrulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor." şeklinde konuştu. 

Aliyev, bunun Ermenistan tarafından yapılan "provokasyon" olduğuna dikkati çekerek, "Ermenistan’ın hedefi, bu tür yalan haberleri yaparak, onurla kendi görevini yerine getiren Azerbaycan ordusunu aşağılamak ve çatışmaların çoğaldığına ve üçüncü ülkelerin meseleye dahil olduğuna dair izlenim oluşturmaktır. Ermenistan, bunu kendi provokasyonunu doğrulamak için yapıyor." ifadelerini kuulandı.

"Suriye’den Azerbaycan'a gelen savaşçı yok"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye’den Azerbaycan’a savaşçı getirildiğine dair iddiaları da yalanlayarak, "Bu yine sahte haberdir. Suriye’den gelen savaşçı yok. Buna dair herhangi bir kanıt yok. Bu, internet üzerinden ve farklı medya kuruluşları tarafından yayılan Ermenistan propagandasıdır." dedi.

Azerbaycan ordusunun hazırlıklı olduğuna dikkati çeken Aliyev, topraklarını kendi başına savunabileceklerini vurguladı.

"Ermenistan, müzakere sürecini sürekli bozuyor"

Aliyev, Azerbaycan’ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili yürütülen müzakere sürecinde yapıcı bir siyaset izlediğini söyledi.

Tarafların sadece Azerbaycan ve Ermenistan olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Ermenistan, üçüncü tarafı müzakere sürecine dahil etme çabasıyla bilinçli olarak bu süreci bozuyor ve kabul edilmez taleplerde bulunuyor." diye konuştu.

Ermenistan'ın Lübnan'dan gelen Ermenileri işgal edilen topraklar içerisinde bulunan Şuşa'ya konuşlandırdığını belirten Aliyev, "Bu, savaş suçudur ve Cenevre sözleşmelerini ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

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