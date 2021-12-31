Esad, İdlib’de bir yılda 210 sivili öldürdü

Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürlüğü’nün raporuna göre, Beşşar Esad rejimi ile Rusya ve İran destekli terörist grupların İdlib’de ateşkesi ihlâl ederek yaptığı saldırılarda 1 yılda toplam 210 sivil can verdi.

İdlib’de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın, İdlib’de son bir yılda 6 bin 198 ateşkes ihlali yaparak askerî muhaliflerin cephe hatlarıyla sivil yerleşimlere saldırılar düzenlediğini söyledi. Hallaj, “Rejim güçleri ve Rusya’nın 1 yılda yaptığı saldırılarda vefat eden 210 sivilin 75’i çocuk, 34’ü kadın ve 16’sı insanî yardım görevlisi.” dedi. Esad rejimi güçlerinin, sivil savunma merkezi ve çeşitli sağlık merkezlerini de hedef aldığını vurgulayan Hallaj, bu saldırılarda 19 hizmet binasının kullanım dışı kaldığını aktardı. AA

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