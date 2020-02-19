Esad: Sona yaklaştık

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Pazartesi günü devlet televizyonuna çıkarak yaptığı konuşmada, muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib’de birçok bölgenin yeniden ele geçirildiğini, 9 yıldır kendisine karşı savaşan muhaliflere yönelik operasyonlarına “nerede olurlarsa olsunlar aralıksız olarak devam edeceklerini” söyledi.

BBC’deki habere göre “Halep ve İdlib eyaletlerini kurtarma savaşı devam ediyor” diyen Esad, Halep’in batısındaki birçok bölgenin Suriye ordusu tarafından muhaliflerden geri alındığını duyurdu. Bu kazanımların 9 yıldır süren savaşın sonu olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Esad, temkinli de olsa “sona yaklaştıkları” mesajını verdi.

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