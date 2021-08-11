Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir UCM'de yargılanacak

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el Mehdi, Bakanlar Kurulunun, eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve diğer isimlerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın başkent Hartum'daki bakanlık binasında görüştüğü Mehdi, Darfur savaşı mağdurları için adaletin sağlanması amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği ve mahkemenin işini kolaylaştıracak her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlar Kurulunun UCM'ye istenen kişileri teslim etmeye ve UCM Roma Statüsü'ne katılmaya karar verdiğini ifade eden Mehdi, iki kararın Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunun ortak toplantısında onaylanacağını dile getirdi.