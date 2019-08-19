Eski Sudan Devlet Başkanı hakim karşısına çıktı

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için yoğun güvenlik önlemleri arasında başkent Hartum'daki mahkemeye getirildi.
Beşir'in duruşması 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.
Devrik lider, "yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.
AA