"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Evlat nöbetinde 162. gün: ''Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim"

11 Şubat 2020, Salı 14:27
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan baba Emin Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim." dedi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 162. gününe girdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız da (58) 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için oturma eylemine dahil oldu.

Yıldız, yaptığı açıklamada, oğlu Ercan'ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti.

"Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü." diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı.

Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni tip koronavirüs, SARS ve MERS'ten çok daha hızlı yayıldı

    Evlat nöbetinde 162. gün: ''Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim"

    Hafter ve BAE'ye 'savaş suçu' davası

    En çok turist ağırlayan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    Depremzedeler için toplanan yardım 96 milyon lirayı aştı

    İdlib'in yarıya yakınını rejim güçleri tarafından ele geçirildi

    Çin’de ölü sayısı 1017’ye yükseldi

    Meteoroloji uyardı: Çığ, buzlanma ve don tehlikesine dikkat!

    Akdeniz'de deprem

    Kritik İdlib toplantısı

    Kudüs'ü insanlığın feraseti kurtaracak

    22 sene sonra gelen itiraf

    10 kişiden biri uçuş korkusu yaşıyor

    Türkiye’de 75 saniyede 1 kaza meydana geliyor

    Yasakçılar özür dilerken

    '115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

    Çözüm değil öteleme

    Yatırımların % 65’i Avrupa’dan

    Metropoll Araştırma'dan seçim anketi

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye’ye gelecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    22 sene sonra gelen itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler de demokratikleşmeli
    Faruk ÇAKIR

    Yasakçılar özür dilerken
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince…
    Süleyman KÖSMENE

    İsrafil (as) ne zaman Sûr üfler!
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir
    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musîbetler aynı zamanda duâ vakitleridir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Musîbetlerin dilini doğru okumak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.