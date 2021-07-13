Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 99 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
Fanatik Yahudilerin öğle namazından sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor.
Fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
AA