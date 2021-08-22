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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

22 Ağustos 2021, Pazar 13:25
İsrail polisinin eşlik ettiği 120 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 120 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Etiketler: Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa
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