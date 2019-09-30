"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları bugün de devam etti

30 Eylül 2019, Pazartesi 12:57
İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 94 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştıktan sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle dün de 235 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmişti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller gerilime neden oluyor

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa, filistin, kudüs
Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir Genelkurmay Başkanı: Seçimlerinde tarafsız kalacağız

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları bugün de devam etti

    Bakan Albayrak'tan YEP'in ana temasına ilişkin açıklamalar

    Camiye girdi, İslâm’ı seçti

    6 ayda 40 bin gemi Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti

    Görenlerin dikkatini çeken elma Maşallah, Barekallah dedirtiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Ortak beklenti adalet

    Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı

    İmran Han: Modi'nin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz

    AFAD'dan videolu deprem uyarısı

    Hindistan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiasında ısrar ediyor!

    Rusya'daki protestolara 20 bin kişi katıldı: "Putin'i istemiyoruz"

    Fransa Başbakanı'ndan İslam karşıtı toplantıya tepki: "Mide bulandırıcı"

    Beşiktaş, Trabzon deplasmanında farklı kaybetti

    Şili 6,8'le sallandı

    Avusturya'da seçim sonuçları belli oldu

    İstanbul'daki depreme ilişkin Oktay'dan açıklama

    MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

    İsrail’den hesap sorulsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortak beklenti adalet
    M. Said ZEKİ

    Adalet yazılarına son verelim! (mi)?
    Genel

    Görenlerin dikkatini çeken elma Maşallah, Barekallah dedirtiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Ay’da hayat ve ışık var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap
    Faruk ÇAKIR

    Birinci Avrupa’nın sesi
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken siyaset ısınıyor
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başlarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.