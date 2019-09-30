Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları bugün de devam etti

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 94 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, fanatik Yahudilerin bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştıktan sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi. İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle dün de 235 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmişti. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller gerilime neden oluyor Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. AA

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