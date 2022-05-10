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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Filipinler'de yeni devlet başkanı Ferdinand Marcos oldu

10 Mayıs 2022, Salı 12:00
Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi olmayan verilerine göre, eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli oğlu, yüzde 58,92 ile seçimin galibi oldu.

Seçimde Marcos'un en büyük rakibi Leni Robredo'nun oy oranı, yüzde 28,11'de kaldı.

Marcos en yakın rakibi Robredo'nun oylarını ikiye katlayarak büyük farkla seçimin galibi oldu.

Seçimde diğer adaylardan eski boks yıldızı Manny Pacquiao yüzde 6,58, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yüzde 3,61 ve eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson yüzde 1,7 oy aldı.

Marcos seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 6 aydır kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Bu kadar büyük bir çaba tek kişi ile sınırlı değil, çok farklı şekillerde çalışan, çok sayıda insanı kapsıyor." dedi.

Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den görevi devralacak.

Devlet başkan yardımcısı, Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio oldu

Resmi olmayan verilere göre, Başkan Rodrigo Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio oyların yüzde 61,25’ini alarak devlet başkan yardımcısı oldu.

Liberal Partiden (LP) Kiko Pangilinan yüzde 17,94 oy alarak ikinci sıraya yerleşirken, onu yüzde 15,93 oyla Senato Başkanı Vicente "Tito" Sotto III izledi.

Toplam 9 adayın yarıştığı devlet başkan yardımcılığı seçiminde Sara Duterte-Carpio rakiplerini büyük farkla geride bıraktı.

Devlet başkanının ve yardımcısının ayrı ayrı seçildiği ülkede, oyların yüzde 97,77’sinin sayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sara Duterte-Carpio, 13 Kasım 2021'de aday olacağını açıklamıştı.

AA

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