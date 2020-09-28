Filistin dâvâsı BM için büyük sınav

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin dâvâsının Birleşmiş Milletler (BM) için en büyük sınav olduğunu söyledi.

Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti. BM’nin Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, “Filistin dâvâsı BM için en büyük sınavdır. Biz, hakkımızdan fazlasını istemediğimiz gibi azını da kabul etmeyeceğiz.” dedi. Abbas, konuşmasına şöyle devam etti: “Hâlâ BM’nin Filistin davasını uluslararası meşruiyete uygun olarak barışçıl çözüme kavuşturmada tüm sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. İsrail ve ABD yönetiminin bu uluslar arası örgüte (BM’ye) ve uluslar arası meşruiyet kararlarına yönelik saldırısının yoğunlaştığı bir zamanda, bu örgüte bağlılığımız artıyor.” Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlıkları uğruna yürüttükleri meşrû mücadelelerinin destekçisi olması için BM’ye umut bağladığını kaydeden Abbas, Filistin’in BM’de tam üyelik hakkını kazanması için çalışma sözü verdi. AA

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