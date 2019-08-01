"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Filistin dâvâsının aleyhinde olan Yüzyılın Anlaşması'nın detayları bu ay belli olacak

01 Ağustos 2019, Perşembe 10:00
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağustos ayının sonunda, Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmının ne zaman açıklanacağına karar vereceği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bahreyn Çalıştayı başarısız oldu

Hedef, Filistin dâvâsını bitirmek

Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteciden 'Yüzyılın Anlaşması' eleştirisi

Bahreyn Çalıştay’ı gerçekçi değil

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın söz konusu planın, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerin öncesinde mi yoksa sonrasında mı açıklanacağına gelecek ay sonunda karar vereceği ifade edildi.

Kanala açıklamada bulunan ismi belirtilmeyen ABD'li bir yetkili, Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili siyasi bir zirve düzenlenmesi konusunda halihazırda herhangi bir planın söz konusu olmadığını söyledi.

Yetkili, İsrail'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fas Kralı 6. Muhammed ile bir araya geldikten sonra beraberindeki heyetle ABD'ye döneceğini kaydetti.

Yetkili, bu süre zarfında, Beyaz Saray'daki yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmelerle, söz konusu planın ne zaman açıklanacağının netlik kazanacağını dile getirdi.

Kushner, Ürdün, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Fas'ı kapsayan bölge turu kapsamında geldiği İsrail'de dün Netanyahu ile görüşmüştü.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

AA

Etiketler: yüzyılın anlaşması
Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM, İdlib'deki saldırıları soruşturacak

    Kitap üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

    İstanbul'da fiyat artışı durmuyor!

    "Enerji Kimlik Belgesi" ile ilgili son 5 aya girildi

    Bangladeş'te açlık ve hastalık alarmı!

    Mübarek Zilhicce başlıyor: Leyali-i Aşerenin faziletlerini biliyor muyuz?

    Arakanlı Müslümanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı

    Bir zam da doğal gaz fiyatlarına geldi

    Yemen'de askeri geçit törenindeki çifte saldırıda bilanço ağır!

    Brezilya, ABD tarafından ''NATO üyesi olmayan ana müttefik'' olarak tanındı

    Filistin dâvâsının aleyhinde olan Yüzyılın Anlaşması'nın detayları bu ay belli olacak

    PMYO'ya 2500 polis memuru adayı alınacak

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır

    Şehit Bedirhan Bebek unutulmadı...

    Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız?

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

    Sınır yoksulluk olsun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Söyletmen, urun” zihniyetine cevap
    Genel

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanda Ya-sin Sûresi yazılı mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin öz eleştirisine katkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı
    Risale-i Nur'dan

    Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya yine ‘12’den vuracak
    Genel

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı
    Genel

    Yeni bir başlangıç için: Hicret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.