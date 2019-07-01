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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bahreyn Çalıştay’ı gerçekçi değil

01 Temmuz 2019, Pazartesi 00:57
New York Times, İsrail-Filistin barış arayışları kapsamında ABD öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenen ekonomi çalıştayı için “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” yorumunda bulundu.

ABD’nin etkili gazetelerinden New York Times, İsrail-Filistin barış arayışları kapsamında ABD öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenen ekonomi çalıştayı için “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” yorumunda bulundu. Gazetenin yayın kurulu, “Jared Kushner’in Orta Doğu Kalkındırma Projesi” başlıklı bir makale yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in ana girişimcisi olduğu Bahreyn’deki çalıştayda sadece “realiteden kopuk büyük rüya planları duyulduğunu” yazan gazete, “Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlâk tanıtımı gibi” benzetmesinde bulundu. Makalede, Kushner’in katılımcıları “Orta Doğu’da yeni gerçeği hayal et” diye dâvet ettiği anımsatılarak, “Ancak patronluk tonu dışında, plan hakkında çok az yeni şeyler var.” değerlendirmesi yapıldı.

‘Uygulanması pek olası görünmüyor’

Kushner’in Batı Şeria ile Gazze’ye birbirine bağlamayı planlayan 5 milyarlık ulaşım koridoru planı da dahil, Filistin’de yeni kargo terminali, elektrik altyapısının yenilenmesi, yeni su arıtma ve atık sistemleri oluşturulması gibi söylemlerinin kulağa hoş geldiği belirtilen makalede, ancak “planın yumuşak ve gerçekçi olmadığı” vurgulandı. Makalede,  “İsrail, Filistin topraklarının ekonomik hayatını kontrol ediyor, bu da tekliflerin hiçbirinin (İsrail ile) aynı fikirde olmadan mümkün olamayacağı anlamına geliyor. Öyle ki bu plan İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan hiçbir talepte bulunmuyor. Avrupa ülkeleri ve özel yatırımcılarla birlikte Körfez ülkelerinden planın finanse edilmesine yardımcı olması bekleniyor, ancak gerçek bir taahhütte bulunulmuyor ve de Arapların Filistin devletini kenara iten bir barış planını finanse edeceği fikri de pek olası görünmüyor.” ifadelerine yer verildi.

‘Plan başarıyı vaad etmiyor’

Makalede, çalıştayda İsrail ve Filistin hükümetlerinden hiçbir temsilci bulunmadığına ve diğer ülke katılımcılarının da düşük seviyeden olduğuna dikkat çekildi. Filistinli liderlerin siyasî çözüm olmadan Kushner’in ekonomik planını baştan reddettikleri hatırlatılan makalede “Kushner, Filistinlilerin devlet olma özlemlerini ve İsrail’in Filistin topraklarında işgale son verme taleplerini görmezden gelen bir plan sunarak, başarıyı daha da az muhtemel hale getiriyor.” denildi.

 

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