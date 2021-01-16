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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Filistin’de 14 yıl sonra seçim

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:28
Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 14 yıl aradan sonra milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 14 yıl aradan sonra milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi, milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnamenin çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu seçimlerin, liderlerini ve temsilcilerini seçme konusunda mutlak hakka sahip olan Filistin halkının çıkarlarını sağlayacak bir şekilde başarıyla sonuçlanmasının önemsendiği kaydedilen açıklamada, geçen aylarda bu güne ulaşmak amacıyla bütün engellerin üstesinden gelmek için çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, seçmenin kayıtsız şartsız, hiçbir baskıya maruz kalmadan kendi iradesini ortaya koyması için nezih ve hür bir seçim ortamı hazırlanması gerektiği hatırlatıldı.  

Sistemi yeniden inşa etmek

Hamas’ın açıklamasında, Filistin siyasî sistemini yeniden inşa etmek, İsrail’e karşı kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde anlaşmak ve bütün bunları başarmak için, bütün Filistinlilerin istisnasız katıldığı kapsamlı bir ulusal diyaloğun hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Geçen yılın sonlarında Filistin’de siyasî grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında yakınlaşma sağlanmıştı. Filistinli grupların genel sekreterleri ve temsilcileri 3 Eylül’de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah ve Lübnan’ın başşehri Beyrut’ta ve 22 Eylül’de İstanbul’da toplantılar gerçekleştirmişti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül’de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti. 

AA

Etiketler: Filistin, seçim
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