Filistin’de bine yakın yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Filistin’de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 962 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 1 hastanın da öldüğü belirtildi. Açıklamada, vakalardan 427’sinin işgal altındaki Batı Şeria’da, 535’inin de abluka altındaki Gazze Şeridi’nde görüldüğü ifade edildi. Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 352 bin 760'a ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 894 kişi ise öldü. Aktif vaka sayısının giderek arttığı ülkede, hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. AA

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