Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

Yahudiler gibi Filistinlilerin de Sâmî (Semitic) kavminden olduğuna atıf yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Bu topraklarda Filistinlilerin hakkı bulunduğunu inkar etmek antisemitizmdir" açıklamasında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria için "Yahudiye ve Samarya Bölgesi" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki göstererek, "antisemitizm" suçlaması yöneltti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun Batı Şeria için "Yahudiye ve Samarya Bölgesi" ifadesini kullandığı ve burada artık "yasa dışı" kabul etmedikleri Yahudi yerleşim birimlerinin inşası için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Yahudiler gibi Filistinlilerin de Sâmî (Semitic) kavminden olduğuna, iki milletin "Sâmîler" kavramı içine girdiğine atıf yapılan açıklamada, "Bu topraklarda Filistinlilerin hakkı bulunduğunu inkar etmek antisemitizmdir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan hakikati yalanlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pompeo'nun ifadelerinin hesap sorulabilirlik imkanları bakımından uluslararası hukuk uzmanlarıyla inceleneceği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, CSN International radyosuna verdiği röportajda söz konusu ifadeleri kullanmıştı.

Pompeo, geçen ay yaptığı açıklamada da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı" görmediklerini duyurmuştu.