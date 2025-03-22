Filistin’den uluslararası koruma çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımının devam etmesinden uluslararası toplumu sorumlu tutarak, Filistin halkını soykırımdan ve yerinden edilmekten kurtarmak için “uluslararası koruma” çağrısında bulundu.

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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyinden yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçlardaki tehlikeli bir artış yaşandığı ve Gazze Şeridi’ndeki vahşî katliamların devam ettiği” belirtildi. İsrail uçaklarının bir taziye evinin bombalanması sonucu onlarca kişinin can verdiği hatırlatılan açıklamada, bu suçların “uluslararası toplumun güven vermeyen sessizliği karşısında soykırım ve etnik temizlikte yeni bir aşamayı” temsil ettiği vurgulandı.

Katliamın hesabını versinler

Uluslararası toplumu, kurumlarını ve etkili ülkeleri “eylemsizlik ve sessizlikle” suçlayan Filistin Ulusal Konseyi, söz konusu kurumların “bu suçları derhal durdurmaktan sorumlu” olduğu belirtildi. “Filistin halkını soykırımdan ve yerinden edilmekten kurtarmak için acilen harekete geçilmesi ve uluslararası korumanın sağlanması” çağrısında bulunulan açıklamada, “İşgalci liderlerin işlenen savaş suçlarından hesap vermesi ve işgalcilere ekonomik ve siyasî yaptırımlar uygulanması” çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail’e yönelik “her türlü askerî desteğin durdurulması ve işgal liderlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürülerek Filistin halkına karşı işlenen katliamların hesabını vermeleri” istendi.