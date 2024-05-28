Filistin’e desteği arttırmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “gerilimin tırmandığı bir dönemde Filistin Yönetimi’ne uluslararası desteğin kritik önem taşıdığını” söyledi.

Yüksek Temsilci Borrell, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Belçika’nın başkenti Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, “Gazze’deki durum kelimelerin ötesinde. İşgal altındaki Batı Şeria her an bir patlamanın eşiğinde” dedi. Borrell, Refah ve çevresinde devam eden İsrail’in kara saldırısı ile sınırların insani yardım girişlerine kapatılmasının “vahim durumu daha da kötüleştirdiğini” vurguladı. Borrell, Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Gazze’ye giden insani yardımları hedef alan saldırılarından duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek, “Ciddi bir şekilde silahlanıyorlar ve asıl soru şu: Onları kim silahlandırıyor? Ve bu saldırıların gerçekleşmesini kim engellemiyor? Bu durum, İsrail yerleşimlerinin daha önce görülmemiş bir şekilde genişlemesi ve toprak gasbı ile birleşiyor” şeklinde konuştu.

Ankara - Anka