Filistin'e savaş açma hakkı yok

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, “Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkına komple savaş açma hakkı yok” dedi.

Masum sivillere zarar veriyor

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’e yardımlarının, bu ülkenin “siyasi ve askeri” pozisyonunun değişmesine bağlı olması gerektiğini bildirdi. Sanders, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ifade eden Sanders, “Ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkına komple savaş açma hakkı yok” dedi. Sanders, 1,6 milyon insanın yerlerinden edilmesinin, gıda, su, ilaç ve yakıttan mahrum bırakılmasının ve 12 bin kişinin öldürülmesinin hem uluslararası hukukun ihlali hem de “insanlığın ihlali” olduğunu belirterek, bunun durması gerektiğini vurguladı.

Sivillere bombardımanı durdurun

ABD’nin her yıl İsrail’e 3,8 milyar dolar yardım sağladığını, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin 14,3 milyar daha yardım talebinde bulunduğunu anımsatan Sanders, “Netanyahu ya da yeni bir İsrail hükümeti, siyasi ve askeri pozisyonda değişiklik olmadan ABD’den İsrail’e tek bir kuruş dahi gönderilmeyeceğini anlamalı” değerlendirmesinde bulundu. Sanders, İsrail’e yardım için dayatılması gereken koşulları şu şekilde sıraladı: “Ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik bombardımanın sonlandırılması, insani yardımın bölgeye geçişi için çatışmalara uzun ara verilmesi, Gazze halkının evlerine geri dönme haklarının güvence altına alınması, İsrail’in tekrar Gazze’yi işgal etmesi ya da kuşatmasının engellenmesi, Batı Şeria’da yerleşimcilerin şiddetine son verilmesi ve genişlemenin engellenmesi ile barış müzakerelerinin başlatılması.”