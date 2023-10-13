Masum sivillere zarar veriyor

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, Gazze’yi elektrik ve gıdadan mahrum bırakan İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Gazze’nin bir açık hava hapishanesi olduğunu belirten Senatör Sanders, “Kim yaparsa yapsın, sivillerin hedef alınması bir savaş suçudur” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail’in, Gazze ve Lübnan’daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti. Sosyal medya hesabından İsrail-Hamas çatışması ile alakalı yorumlarını paylaşan Sanders, “İsrail’in Gazze’ye gıda, su ve diğer ihtiyaç malzemelerinin toplu bir şekilde engellemesi uluslararası hukukun ciddi bir suçudur ve masum sivillere zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı.

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