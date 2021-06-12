"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Filistin haberlerinde gerçeği yansıtın'

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:41
ABD’de 500’den fazla gazeteci Filistin haberlerinde gerçeğin yansıtılması için ortak bir mektup yayınladı.

ABD medyasında görev alan 500’den fazla gazeteci, ülkedeki haberlerde Fi-listin’deki İsrail işgali ve politikalarıyla ilgili gerçeklerin yansıtılmasını talep eden ortak bir mektup yayımladı. “ABD medyasının Filistin’i ele almasına ilişkin açık mektup” başlığı ile kaleme alınan mektupta, ülkedeki haber üretiminde “İsrail işgalini ve Fi-listinlilere yönelik sistematik baskıyı gizlemeye” son verilmesi çağrısı yapıldı. The Washington Post, Wall Street Journal ve Los Angeles Times gibi ileri gelen medya kuruluşlarından muhabirlerin de dahil olduğu, en son 514 gazetecinin imza koyduğu mektupta, şu ifadelere yer verildi: “Gerçeği bulmak ve güçlüleri hesaba çekmek gazeteciliğin temel ilkeleridir. Ancak onlarca yıldır haber sektörümüz İsrail ve Filistin haberlerinde bu değerleri terk etti. Okuyucularımızı, haberin en temel yönlerini gizleyen bir anlatı ile yüzüstü bıraktık: İsrail’in askerî işgalini ve apartheid sistemini.”      

Filistinlilere uygulanan sistematik baskı sterilize edilmemeli    

Mektupta, onlarca yıldır devam eden gazetecilikteki bu yanlış uygulamaya okurlar ve gerçekler adına son vermenin ve habercilikte rotayı âcilen değiştirmenin bir görev olduğu belirtilerek, “İsrail’in Filistinlilere uyguladığı sistematik baskının kanıtları çok fazla ve artık bu sterilize edilmemeli.” ifadesi paylaşıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 27 Nisan’da yayımladığı “Bir eşik asıldı: İsrailli yet- kililer ile apartheid ve zulüm suçları” başlıklı 213 sayfalık raporuna atıfta bulunulan mektupta, söz konusu raporun İsrail makamlarının apartheid politikalarla insanlığa karşı suç işlediğini belgelediği vurgulandı. Mektupta, “Gazeteciler olarak haberimizin bu gerçeği yansıtıp yansıtmadığını incelememiz gerekiyor.” denilerek, en son Doğu Kudüs Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması, İsrail güçlerinin Ramazanda Mescidi Aksa baskını ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı olaylarında kullanılan haber dili buna örnek gösterildi. 

Mektupta, gazetecilerin halkı doğru bilgilendirme gibi önemli bir misyonu olduğunun altı çizilerek, “Hikâyeyi doğru yazmak gibi bir sorumluluğumuz ve de kutsal bir yükümlülüğümüz var. Gerçeği haberleştirmedeki her başarısızlığımızda, okuyucularımızı, amacımızı ve nihayetinde Filistin halkını başarısızlığa uğratıyoruz.” cümlelerine yer verildi. 

AA

Etiketler: Filistin, haber, gerçek
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus durulmuyor

    'Filistin haberlerinde gerçeği yansıtın'

    Aşılama hızı düşük

    Bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimse kabul edilmeyecek

    LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak

    NATO liderleri Brüksel'de toplanacak

    ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık askeri yardım

    İran BM'ye borcunu ödedi, oy hakkını geri kazandı

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

    İstediğimiz gibi başlayamadık

    Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

    Çin, Uygurlara sistematik işkence yapıyor

    Kuraklık yem fiyatlarını da etkiliyor

    İşsizlik, mutfak enflasyonu var diyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'Ekranda Müslüman karakterlerin olumsuz gösterilmesinden bıktım'

    Ekmeğe yine zam gelebilir

    Dolar ve enflasyon daha da artacak

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İhtimal değil kesinlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka bir musîbet mi bekliyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    Cezaevlerindeki farklı uygulamalar
    Osman ZENGİN

    Ah Zafer kardeşim ah!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni Asya’nın istikameti çok hoşuma gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Aylık enflasyon artmamış!”
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet havuzları: Denizler
    Genel

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.