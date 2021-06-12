'Filistin haberlerinde gerçeği yansıtın'

ABD’de 500’den fazla gazeteci Filistin haberlerinde gerçeğin yansıtılması için ortak bir mektup yayınladı.

ABD medyasında görev alan 500’den fazla gazeteci, ülkedeki haberlerde Fi-listin’deki İsrail işgali ve politikalarıyla ilgili gerçeklerin yansıtılmasını talep eden ortak bir mektup yayımladı. “ABD medyasının Filistin’i ele almasına ilişkin açık mektup” başlığı ile kaleme alınan mektupta, ülkedeki haber üretiminde “İsrail işgalini ve Fi-listinlilere yönelik sistematik baskıyı gizlemeye” son verilmesi çağrısı yapıldı. The Washington Post, Wall Street Journal ve Los Angeles Times gibi ileri gelen medya kuruluşlarından muhabirlerin de dahil olduğu, en son 514 gazetecinin imza koyduğu mektupta, şu ifadelere yer verildi: “Gerçeği bulmak ve güçlüleri hesaba çekmek gazeteciliğin temel ilkeleridir. Ancak onlarca yıldır haber sektörümüz İsrail ve Filistin haberlerinde bu değerleri terk etti. Okuyucularımızı, haberin en temel yönlerini gizleyen bir anlatı ile yüzüstü bıraktık: İsrail’in askerî işgalini ve apartheid sistemini.”

Filistinlilere uygulanan sistematik baskı sterilize edilmemeli

Mektupta, onlarca yıldır devam eden gazetecilikteki bu yanlış uygulamaya okurlar ve gerçekler adına son vermenin ve habercilikte rotayı âcilen değiştirmenin bir görev olduğu belirtilerek, “İsrail’in Filistinlilere uyguladığı sistematik baskının kanıtları çok fazla ve artık bu sterilize edilmemeli.” ifadesi paylaşıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 27 Nisan’da yayımladığı “Bir eşik asıldı: İsrailli yet- kililer ile apartheid ve zulüm suçları” başlıklı 213 sayfalık raporuna atıfta bulunulan mektupta, söz konusu raporun İsrail makamlarının apartheid politikalarla insanlığa karşı suç işlediğini belgelediği vurgulandı. Mektupta, “Gazeteciler olarak haberimizin bu gerçeği yansıtıp yansıtmadığını incelememiz gerekiyor.” denilerek, en son Doğu Kudüs Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması, İsrail güçlerinin Ramazanda Mescidi Aksa baskını ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı olaylarında kullanılan haber dili buna örnek gösterildi.

Mektupta, gazetecilerin halkı doğru bilgilendirme gibi önemli bir misyonu olduğunun altı çizilerek, “Hikâyeyi doğru yazmak gibi bir sorumluluğumuz ve de kutsal bir yükümlülüğümüz var. Gerçeği haberleştirmedeki her başarısızlığımızda, okuyucularımızı, amacımızı ve nihayetinde Filistin halkını başarısızlığa uğratıyoruz.” cümlelerine yer verildi.