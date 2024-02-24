Filistin’i sömürmeye hakkı yok

İsvİçre, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, İsrail’in Filistin halkına ait olan doğal kaynakları “kendi menfaati için sömürmesinin” uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Duruşmalarda İsviçre adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Franz Perrez, “Filistin halkı barış içinde yaşamak amacıyla kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir” dedi. İsrail’in askeri ve insani gereklilikler arasında bir denge gözetmesi gerektiğini ifade eden Perrez, işgal altındaki toprakların statüsünün değiştirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Perrez, İsrail’in hem uluslararası insancıl hukuk hem de uluslararası insan hakları hukukuna uymakla yükümlü olduğunu, bu iki hukuki rejimin işgal edilen topraklarda uygulanması gerektiğini dile getirdi. AA

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