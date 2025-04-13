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13 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Filistin'i tanıyabileceklerini duyuran Macron'a, Netanyahu'nun oğlu hakaret etti

13 Nisan 2025, Pazar 20:19
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret etti.

Yair Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik ağır ifadeler kullandı.

Macron'un Filistinlilerin bir devlete sahip olması yönündeki meşru haklarını desteklediklerini duyurduğu paylaşımını alıntılayan Yair, Macron'a "Canın cehenneme!" ifadesiyle hakaret etti.

Yair, Fransa Cumhurbaşkanına hakaret ettiği paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadesini de kullandı.

Yair, hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle tazminata mahkum olmuştu

Yair Netanyahu, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Yair, sosyal medya hesabından 2020'deki genel seçimlerin kampanya döneminde, muhalefet lideri Benny Gantz'ın, liderlik ettiği ittifaka mensup bir aktivist ile "uygunsuz ilişki içinde" olduğunu iddia etmişti.

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair’in söz konusu iddiası nedeniyle "hakaret ve iftira" suçundan yaklaşık 34 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl mart ayında oğlu Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmişti.

Macron'dan Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un önümüzdeki aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

AA

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