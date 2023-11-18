Filistin için ders bıraktılar

İngiltere’de, Filistin’le dayanışma göstermek isteyen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapan öğrenciler, okullarda derslere katılmayarak eylem yaptı.
Fransa’nın başkenti Paris’te lise öğrencileri, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri düzenledi. Gazze’deki duruma dikkati çekmek isteyen Paris’teki 3 lisenin öğrencileri, ders bıraktı. Öğrenciler, İsrail’in saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri yaptı. Balzac lisesinin önünde “Özgür Filistin, özgür Gazze” sloganları atan öğrenciler, “Paris’ten Gazze’ye ırkçılığa karşıyız” ve “Soykırımı durdurun” yazılı dövizler taşıdı. Paris’te dün de liseliler, Filistin’e destek amacıyla 2 okulun önünde gösteri düzenlemişti.
AA