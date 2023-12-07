Filistin Kızılayı: Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu

Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı ambulansların kullandığı yakıtın sona erdiğini ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Cibaliya'da Kızılay Cemiyetine bağlı ekipler tarafından kurulan bir sağlık ocağının hafif ve orta düzeyde yaralanmalara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, buranın da günlük 250 kadar yaralıya hizmet verdiği kaydedildi. AA

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