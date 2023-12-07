Filistin özgür değilse G. Afrika tutsaktır

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela, vefatının 10. yıl dönümü vesilesiyle yürütme başkenti Pretorya’da düzenlenen Filistin ile dayanışma mitinginde anıldı.

Güney Afrika’nın hükümet merkezi olan Birlik Binaları önünde gerçekleştirilen etkinliğe, “5. Filistin’le Küresel Dayanışma Konferansı”na katılmak üzere Güney Afrika’da bulunan 40’tan fazla ülkeden çok sayıda siyasetçi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivistlerin yanı sıra Güney Afrikalı Filistin destekçileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya gelen göstericiler, “Filistin’e özgürlük” ve “Gazze’ye özgürlük”ün yanı sıra İsrail, ABD ve AB yönetimlerine tepki gösteren slogan attı. Eylemciler, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembol ismi Mandela’yı anarak Filistin davasına katkılarını da dile getirdi. Mandela’nın “Filistin özgürleşmedikçe, Güney Afrika tutsaktır” sözleri, yaklaşık 30 yıldır ülkenin Filistin politikasının temelini teşkil ediyor. AA

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