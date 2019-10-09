Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: İsrail, bölgeyi bir din savaşına sürüklüyor

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların sürdüğüne işaret ederek, İsrail'in bölgeyi "sonuçlarından memnun kalınmayacak bir din savaşına sürüklemeye çalıştığı" uyarısında bulundu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Vekili Hussam Eburrab, "İsrailli vekillerin ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının devam etmesi, bölgeyi sonuçlarından memnun kalınmayacak bir din savaşına doğru çekme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

İsrail'in uyguladığı politikaların kendilerini Mescid-i Aksa'yı korumaktan alıkoyamayacağını vurgulayan Eburrab, Arap ve İslam dünyasına "etkisiz kınama açıklamalarına artık bir son vererek İsrail'i durdurmak için bir an önce harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi Aksa'nın avlusuna girmişti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin bir süre Aksa'nın avlusunda dolaştıktan sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edilmişti.

İbrani takvimine göre dün akşam başlayan ve bu akşam sona eren Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Dün de aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ile eski Likud Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de yer aldığı 300'e yakın fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.