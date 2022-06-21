Filistinli yazarın panele katılmasına engel

Alman Goethe Enstitüsünün, “İsrail hakkındaki yorumlarını kabul edilemez bulduğu” gerekçesiyle Filistinli yazar ve aktivist Muhammed el-Kurd’un Hamburg’daki bir panele katılımını iptal ettiği ortaya çıktı.

Goethe Enstitüsünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23-26 Haziran’da Hamburg’da “Yalnız Suçlunun Ötesinde - Küresel Sağın Dinamikleri” adlı forumun düzenleneceği belirtilerek, “Goethe Enstitüsü, Muhammed el-Kurd’un bu forum için uygun bir konuşmacı olmadığına karar verdi. El-Kurd sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarda, İsrail hakkında Goethe Enstitüsünün kabul edilebilir bulmadığı, birkaç yorum yapmıştı.” ifadelerine yer verildi. AA

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