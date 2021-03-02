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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik

02 Mart 2021, Salı 14:30
İsrail polisi ile Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gece yaşanan arbedede 5 İsrail polisi yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinde polise taş atan Filistinlileri kovuşturduğu ve bir Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, onlarca Filistinlinin havai fişek ve molotofkokteylleri ile polise karşılık verdiği iddia edilerek, polisin “şüphelileri” dağıtmak için çeşitli yöntemlere başvurduğu kaydedildi.

Bölgede yaşanan olaylar sırasında 5 polisin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 3 polisin olay yerinde tedavi edildiği 2’sinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail polisi, ses bombaları ile göz yaşartıcı gaz kullandı

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin İseviyye’de yerleşim alanlarının arasında ses bombaları ile göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, son birkaç gün içinde mahallede bazı evleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

Mahalle sakinleri de ayrıca, İsrail polisinin 1 yıldan daha fazla bir süredir hemen hemen her gün mahalleye baskın düzenlediği, yerleşim alanlarında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığını, gözaltı operasyonları yaptığını ve mahalle sakinlerine çeşitli mali cezalar uyguladığını söylüyor.

İsrail, 1967 yılında Ürdün’e bağlı olan Doğu Kudüs’ü işgal etmişti.

AA

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