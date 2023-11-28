Filistinlilere saldırı Biden’ı dehşete düşürdü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrenciye düzenlenen silahlı saldırı için “dehşete düştüğünü” belirtti.
Başkan, eşi ve Beyaz Saray’daki herkesin, ülke genelindeki ABD’lilerle birlikte 3 gencin tamamen iyileşmesi için dua ettiğini söyleyen Sözcü, 3 öğrencinin “hastane odasında değil, sınıf arkadaşlarıyla birlikte okula dönmesi” gerektiğini söyledi. Jean-Pierre, soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi beklediklerini kaydederek, “Amerika’da şiddete veya nefrete kesinlikle yer olmadığını biliyoruz. Hiç kimse günlük yaşamını sürdürürken hedef alınma endişesi taşımasın” diye konuştu.
AA