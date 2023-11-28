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28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Filistinlileri savunmak insanlık meselesi

28 Kasım 2023, Salı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki sivilleri savunmasının ideolojik değil insanî olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Hamas’ın saldırılarının ve Gazze’de sivil Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin kınanmasının ideolojik değil insani bir mesele olduğunu” vurguladı.

Sanchez, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid’de düzenlediği mitingde konuştu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile hafta içinde İsrail, Filistin ve Mısır’ı kapsayan ziyaretinde yaptığı açıklamalar sonrasında İsrail hükümeti tarafından eleştirilen ve karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçiliklerinin Dışişleri Bakanlıklarına çağrılmasına neden olan diplomatik kriz hakkında da konuşan Sanchez, ülkesinde ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinden gelen tepkilere de cevap verdi. İspanya Başbakanı, “Hamas gibi bir terör örgütünün alçakça terör saldırılarını kınarken aynı zamanda Gazze’de Filistinli sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini kınamak bir siyasi parti veya ideoloji meselesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir” dedi.

İspanya kendi kararını alacak

Sanchez, hükümet olarak İspanya’nın savunduğunun “insan hakları” olduğunu, muhalefetin de bunu yapmasını isteyeceğini söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, 25 Kasım’da Mısır’da Refah Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada, “AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” demişti. Sanchez, ayrıca “İsrail’in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze’deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin’de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu” söylemişti. İsrail, gerek Sanchez gerekse De Croo’yu “terörizme destek vermek”le suçlayıp her iki ülkenin büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlığına çağırmış, bunun ardından da İspanya Madrid’deki İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp tepkisini göstermişti.

AA

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