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13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı

13 Mayıs 2020, Çarşamba 16:10
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 1948'deki Nekbe sırasında 1 milyon 400 bin olan nüfusun 2019 itibarıyla yaklaşık 9 kat artarak 13 milyon 400 bine çıktığını belirtti.

Filistinlilerin nüfusu, topraklarından zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 9 kat arttı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Nekbe'nin 72. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Nekbe sırasında Filistinlilerin nüfusunun 1 milyon 400 bin civarında olduğunu ve yaklaşık 800 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkartıldığını hatırlattı.

Dünya genelindeki Filistinlilerin nüfusunun 2019 sonu itibarıyla Nekbe'den bu yana yaklaşık 9 kat artarak 13 milyon 400 bine çıktığı belirtilen açıklamada, bu nüfusun yarısından fazlasının işgal altındaki Batı Şeria, abluka altındaki Gazze ve İsrail içinde tarihi Filistin topraklarında yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, topraklarından sürülerek mülteci durumuna düşen Filistinlilerin yüzde 28,4'ünün Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı 58 kampta yaşadığı, bu kampların 10'unun Ürdün'de, 9'unun Suriye'de, 12'sinin Lübnan'da, 19'unun Batı Şeria'da ve 8'inin Gazze'de bulunduğu ifade edildi.

UNRWA verilerine göre, Filistinli mültecilerin sayısı 2019'da 5,6 milyona ulaşmıştı.

Ancak bu veriler 1949 sonrası ve 1967 savaşı sebebiyle yerlerinden edilenleri kapsamadığı için gerçek mülteci sayısının bu rakamın daha üstünde olduğu tahmin ediliyor.

AA

Etiketler: Filistin, nüfus, 1948
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