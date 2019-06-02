Finlandiya'dan kuşburnu yasağı

Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı, Rosa rugosa tipi kuşburnunu ithalatı ve satışı 1 Haziran’dan itibaren yasak olan zararlı ve istilacı bitki türleri listesine dahil etti.
Bakanlığın açıklamasında, “Kuşburnu ithalatı ve satışı yasağı 1 Haziran’da yürürlüğe girdi” dendi. Bakanlık, kuşburnunun 3 yıllık geçiş döneminden sonra tamamen yasaklanacağını kaydetti.
1990’lı yıllarda getirilen ve kısa sürede ülke genelinde yaygınlaşan kuşburnu, İsveç yönetimi tarafından zararlı ve istilacı bitki olarak gösteriliyor.
Yetkililer gelecek 3 yıl içinde bağ, park, plaj ve yol kenarındaki tüm kuşburnu ağaçlarını yok etme çağrısında bulundu.