Fransa’da başörtüsü karşıtları yalnız kaldı

Fransa’da bir ilkokul sınıfı, “demokratik bir meclisin işleyişini görmek” için Bourgogne-Franche-Comté Bölgesel Konseyi’nin genel kurul toplantısına katıldı. Kimliği açıklanmayan bir kadın, okulun izniyle gezi esnasında öğretmenlere yardımcı olmak için sınıfa eşlik etti. Ancak kadının başörtüsü, genel kurulun toplantısında tartışma konusu oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin bölge başkanı Julien Odoul kadının hedef göstererek, “Ülkemizin laik gelenekleri adına, toplantıya katılan bu kişinin “İslâmî başörtüsünü” çıkarmasını talep ediyoruz “ diye konuştu. Odoul’un sözleri kendi parti üyeleri tarafından alkışlanırken, diğer siyasiler ise bunun yasaya aykırı olmadığını ifade etti. Bölgesel Konseyi başkanı Marie-Guite Dufay’ın Odoul’un talebini reddetmesi üzerine RN üyeleri de toplantıyı terk etti. Ancak kadının 11 yaşındaki çocuğu bu olay üzerine göz yaşlarına hâkim olamadı. Yasayı yeniden okuyun Twitter’da olayla ilgili paylaşılan görsellerde aşırı sağcı partinin tutumu eleştirildi. Fransa Laiklik Gözlemevi Genel Raportörü Nicolas Cadene, sosyal medyada yaptığı açıklamada kadına destek çıktı, “Yasayı yeniden okuyun. Terör saldırısı mağdurların ölümlerinden faydalanıp, insanları dışlamak için laiklik ilkelerini kullanmayı bırakın. Bir izleyici olarak bu kadın tarafsızlığa tabi değildi. Bölgesel konseyin işleyişini keşfetmeye gelen bu annenin, çocuğunun önünde küçük düşürülmesi ve tehdit edilmesi doğru değil” ifadelerin kullandı.

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