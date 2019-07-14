Fransa'da Bastille Günü kutlamalarında 152 kişi gözaltına alındı

Paris'te "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde sarı yeleklilerin yaptığı eylemde, aralarında liderlerden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu 152 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında sarı yeleklilerin yaptığı eylemde 152 kişi gözaltına alındı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal bayram dolayısıyla askeri geçidin düzenlediği Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde sarı yeleklilerin yaptığı eylemde çıkan olaylarda 152 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.