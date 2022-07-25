Fransa'da klimalı dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak

Fransa'da artan enerji fiyatlarıyla sıkılaştırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutmasının yasaklanacağı bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, gelecek günlerde enerji tasarrufuna dair 2 kararname yayımlayacaklarını belirtti. Runacher, klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutması zorunluluğu getirileceğini, kurala uymayanlara 750 avro ceza kesileceğini kaydetti. Tüm ülkede gece ışıklandırmalarına 01.00-06.00 saatlerinde yasak getirileceğini aktaran Runacher, bu yasağa uymamanın cezasının da 1500 avro olacağı bilgisini paylaştı. ​​​​​​​Halihazırda, nüfusu 800 binin altındaki bölgelerde, havalimanları ve terminaller hariç, gece saatlerinde ışıklandırma yasağı uygulanıyor. Fransa'da son zamanlardaki aşırı sıcak hava dalgası, klimalara yönelik talebi artırmış durumda. AA

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