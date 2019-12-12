Fransa'da Macron karşıtları sokaklarda

Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformu Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde bir kez daha protesto edildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto için yeniden gösteriler düzenlendi. Başbakan Edouard Philippe'in dün emeklilik reformuna ilişkin yaptığı açıklamadan memnun olmayan sendikaların çağrısıyla başta Paris olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protesto eylemleri gerçekleştirildi. Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Düşük katılımla yapılan eylem olaysız sona erdi. Nantes'da yapılan eylemde göstericiler bir alışveriş merkezini işgal etti. Lyon, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi. AA

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.