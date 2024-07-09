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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Fransa’da siyaset üçe bölündü

09 Temmuz 2024, Salı 19:37
Fransa’da solun sürpriz yaptığı, aşırı sağın gerilediği ve iktidar partisinin beklenen yenilgiden daha az zararla kurtulduğu erken genel seçimlerde ülkede aşırı sağın iktidara gelmesi engellendi, ancak siyasi kriz daha da derinleşti.

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Sandıktan çıkan bu sonuçlar, “Fransa, yönetilemez bir ülke haline mi geldi?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Erken parlamento seçimleri, Ulusal Meclis’te neredeyse eşit büyüklükte üç çoğunluk grubunun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı ve seçmen, hiçbir siyasi gücün çoğunluğu almasına izin vermedi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Fransız parlamentosu, Anayasa gereği seçimlerden iki hafta sonraki Perşembe günü yani 18 Haziran’da toplanarak, Meclis Başkanı ve yeni hükümeti belirleyecek. Birinci gelen sol birlik NFP, Macron’un görevi kendilerine vermesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu hafta içinde kendi başbakan adaylarını Cumhurbaşkanı’na bildireceklerini açıkladı. Ancak sol birlik içinde en çok sandalye çıkaran LFI lideri Jean Luc Melenchon’un ismi üzerinde bölünme yaşanıyor. Macron ve ekibi, sol birliğin parçalanabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Ekibini bu sabah Elysee Sarayı’nda toplayan Macron, radikal sol LFI dışındaki sol partiler ve merkez sağı biraraya getirerek bir çoğunluk oluşturmaya çalışıyor.

Haber Merkezi

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