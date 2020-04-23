Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs tarihinde sona ereceği duyuruldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da normalleşme süreci başladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 38 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs tarihinde sona ereceği duyuruldu.

Okulların tekrardan açılacağı ancak gitmenin zorunlu olmayacağı belirtilen açıklamada, günlük hayata bazı kısıtlamaların getirileceği, toplu taşımada maske takmanın ve sosyal mesafenin zorunlu olacağını vurguladı.