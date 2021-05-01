Fransa'da vakalar azalmaya devam ediyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 299 artışla 5 milyon 616 bin 689'a yükselirken, son 24 saatte hastanelerde 271 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 20 kişi öldü. Ülkedeki can kaybı 104 bin 543'e çıktı. Hastanelerde 5 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 930 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılardaki düşüş sürüyor. İyileşenlerin sayısı 1650 artışla 339 bin 650'ye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 15 milyon 590 bin 272'ye çıktı, bunlardan 6 milyon 441 bin 726'sına ikinci doz uygulandı. AA

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.