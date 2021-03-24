Fransa’nın Strasbourg Belediyesi'nden Avrupa’nın en büyük camisine 2.5 milyon euro

Fransa’da Strasbourg Belediyesi, yapımı devam eden Eyüp Sultan Camii’nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 599 avro para yardımı yapmaya karar verdi.

Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, İslâm Toplumu Millî Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edildi. Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen “ayrılıkçı” yasa tasarısının henüz onaylanmadığını ancak belediyenin aldığı kararının ciddî olduğunu savunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtti.

Avrupa’nın en büyük camisi olacak

Eyüp Sultan Camii, inşaatı tamamlandığında Avrupa’nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak. 44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg’un dini, mimarî ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.